Dovada că și Cristela Georgescu a beneficiat de „banii lui Soros”: Unde activa ca ONG-istă în urmă cu câțiva ani

Banii folosiți în campaniile electorale se află în vizorul procurorilor anticorupție. În acest moment, se află în lucru un dosar in rem care vizează sumele neaprobate de Autoritatea Electorală Permanentă. Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă cu privire la banii folosiți în campania electorală de către partidele politice. Acestea se află în faza in rem. Până în […] Articolul DNA a deschis dosar in rem pentru banii folosiți de partide, în campanie. Principala acuzație a procurorilor apare prima dată în PS News.