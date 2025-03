Lovitură pentru administraţia Trump. Curtea Supremă a decis că Washingtonul trebuie să reia plăţi de aproape 2 miliarde de dolari

16:40

Ataşatul militar, aero şi naval al Federaţiei Ruse la Bucureşti, precum şi a adjunctul acestuia au fost declaraţi persona non grata pe teritoriul României, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe informează că autorităţile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a ataşatului militar, aero şi naval al Federaţiei Ruse la …