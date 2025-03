Lotul lui Lyon, pentru meciul cu FCSB. Starurile mondiale care vor veni la Bucureşti

20:30

Ca şi în primă instanţă, procuratura federală a solicitat marţi o pedeapsă de un an şi opt luni de închisoare cu suspendare împotriva lui Michel Platini şi a lui Sepp Blatter, aflaţi în prezent în proces de rejudecare în Elveţia. La aproape zece ani de la izbucnirea scandalului „FIFAgate", Platini şi Blatter sunt rejudecaţi, între […]