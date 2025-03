Sondaj Ascendis: Recrutarea agenților de vânzări, misiune dificilă

15:00

Directiva NIS 2: o necesitate în contextul cibernetic actual, nu doar o obligație legală – material de opinie de Raluca Anton, Cyber Strategy senior manager, și Octavian Popa, Cyber Strategy manager, Deloitte România. Transpunerea Directivei NIS (Network and Information Security) 2 în legislația românească prin OUG 155/2024 marchează un moment definitoriu în eforturile locale de […]