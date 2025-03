CNIR a primit două oferte pentru licitația de construire a lotului 2 B Grinţieş-Pipiri al Autostrăzii A8. Umbrărescu și o companie din Bosnia concurează cu o asociere de firme turcești

12:30

Valoarea maximă a sumei care se poate acorda ocazinal angajaţilor sub formă de tichete culturale ajunge 450 lei per eveniment în intervalul aprilie 2025 - septembrie 2025 inclusiv, reiese din proiectul de Ordin comun al Ministerelor Culturii şi Finanţelor, consultat de Economica.net. Valoarea maximă a sumei care se acordă ocazinal angajaţilor sub formă de tichete culturale creşte cu 2,2% faţă de cea care a putut fi oferită salariaţilor până în martie 2025.