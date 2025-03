Se instaurează armata cenzurii. ANCOM recrutează polițiști și militari

10:30

Acțiune de amploare a oamenilor legii, marți, 4 martie. S-au făcut percheziții în 12 județe și în Capitală. Zeci de suspecți urmează să fie duși la audieri. Polițiștii și procurorii DIICOT Piteşti și au făcut, marţi, 95 de percheziţii în judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Vrancea, Olt, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Mureş, Hunedoara, Maramureş, Prahova şi în […] The post VIDEO. Percheziții de amploare, în 12 judeţe şi în Bucureşti. Vizate, grupări specializate în falsificarea permiselor de conducere şi a documentelor de identitate