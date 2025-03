Guvernatorul statului Pennsylvania spune ca doreste sa recruteze lucratori federali disponibilizati de Musk pentru a ocupa locurile de munca vacante din statul sau

11:50

China are al doilea cel mai mare buget de aparare din lume dupa SUA. De la preluarea mandatului in 2013, presedintele Xi Jinping a continuat cu o modernizare cuprinzatoare a armatei chineze. Pana in 2049, urmeaza sa fie creata o „armata de clasa mondiala”. In acelasi timp, Beijingul subliniaza ca nu are intentii agresive, ci...