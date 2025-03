Dinamo, tot mai departe de ieşirea din insolvenţă! Decizia instanţei în procesul cu Vasile Şiman

23:40

Bănel Nicoliţă a dat verdictul înainte de „dubla” celor de la FCSB cu Lyon. Fostul jucător al campioanei României e de părere că FCSB are şanse să treacă de Olympique Lyon şi să se califice în sferturile de finală din Europa League. Bănel Nicoliţă e de părere că dacă echipa va juca cu aceeaşi atitudine […] The post Bănel Nicoliţă a dat verdictul înainte de FCSB – Lyon: „Dacă fac asta, vor reuşi să câştige!” Mutările lui Gigi Becali pe care le-a lăudat appeared first on Antena Sport.