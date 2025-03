Fraudă cibernetică masivă cu bilete la concerte

O reţea de infractori cibernetici a reuşit să fure şi să revândă ilegal peste 900 de bilete digitale pentru concertele Taylor Swift şi alte evenimente de mare amploare, conform declaraţiilor procurorilor din New York, citaţi de The Associated Press.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bursa