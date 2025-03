Putin-ul de la Washington și ceaușismul târziu din Congresul SUA

14:50

Donald Trump a susținut un discurs de 100 de minute în fața Congresului, însă multe dintre afirmațiile sale au fost false sau înșelătoare, potrivit analizelor realizate de AP și Sky News . Printre subiectele controversate s-au numărat statistici inexacte despre autism, cifre eronate privind contribuția SUA la războiul din Ucraina și informații false despre plățile