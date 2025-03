„Fără experiență nu te angajăm, fără job nu poți avea experiență”. Povara tinerilor de azi 

03:20

„Partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump. Încă un an de război este prea mult pentru noi. Pragmatismul este singura opțiune”, a scris Crin Antonescu pe Instagram la câteva ore după ce un om de stat curajos a fost batjocorit de doi bădărani în Biroul Oval. Articolul Lecția unui profesor de istorie pentru elevii români: Fiți „curve” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.