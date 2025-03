ASPA | Târg de adopții de căței, în weekend

18:40

Adăpostul pentru câini de la Mihăilești, administrat de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA), își mărește capacitatea. Aceasta va putea caza 160 de animale în plus față de prezent. „În noua configurație, vor putea fi cazați 356 de căței, față de 196, cât adăposteau țarcurile desființate. Noile spații de cazare, moderne, vor asigura […] The post Adăpostul pentru câini de la Mihăilești se mărește cu 160 de locuri appeared first on Buletin de București.