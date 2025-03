Horoscop 6 martie 2025 – Ceea ce așteptați, ajunge în cele din urmă

13:10

Vin declarații de ultimă oră de la ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, social-democratul Sorin Grindeanu, cu privire la proiectele pregătite pentru Portul Constanța. Acolo unde oficialul din fruntea acestui minister a fost într-o vizită de lucru. Declarațiile vin în contextul în care se vorbește tot mai mult despre sprijinul pentru reconstrucția Ucrainei. „Vor fi semnate contracte […] The post Ministrul Grindeanu, vizită în Portul Constanța. „Trebuie să devină principalul hub logistic în reconstrucția Ucrainei” first appeared on Ziarul National.