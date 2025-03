Hansi Flick a reacționat, după ce Szczesny a stabilit un record uriaș în Benfica – Barcelona 0-1: „Sunt mândru de echipa mea!”

11:40

Nume uriaşe din Formula 1, Le Mans, IndyCar, Supercars, World Rally şi Rallycross îşi dau întâlnire în Australia, acolo unde luptă pentru marele trofeu de la Race of Champions 2025. Marele eveniment este găzduit anul acesta de Accor Stadium din Sydney, o arenă de 83.000 de locuri. Este pentru prima oară în istorie când Race […] The post Race of Champions 2025 (7-8 martie, 10:30) LIVE în AntenaPLAY! Sebastian Vettel şi Mick Schumacher, printre participanţi appeared first on Antena Sport.