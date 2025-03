Macron vrea să lanseze o dezbatere pe tema extinderii protecţiei nucleare franceze la aliaţii europeni

16:40

Atașatul militar, aero și naval al Federației Ruse la București, precum și a adjunctul acestuia au fost declarați persona non grata de către Ministerul Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a atașatului militar, aero și naval al Federației Ruse la București, precum și […] Articolul MAE i-a declarat „persona non grata” pe atașatul militar al Rusiei la București și pe adjunctul acestuia apare prima dată în PS News.