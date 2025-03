Un jucător român, implicat într-un grav accident. Apel umanitar după ce i-a fost amputat piciorul

13:40

Dumitru Dragomir a vorbit despre averea sa, atunci când a fost întrebat dacă a avut vreodată în conturi mai mult de 100 de milioane de euro. Fostul şef de la Liga Profesionistă de Fotbal a susţinut că a avut o avere de 50 de milioane de euro. Mai mult, Dragomir a specificat faptul că un […] The post Milionarul român care ia 3 pensii a dezvăluit ce avere are şi nu a stat pe gânduri: „Unui tânăr îi trebuie cam 5.000 de lei pe lună ca să trăiască bine"