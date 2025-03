Ionel Ganea l-a criticat pe Marius Şumudică, după scandalul făcut după meciul cu FCSB: „Dacă îl lua Gigi și îi dădea contract, era Steaua în sus, Steaua în jos”

17:50

Lyon a anunţat lotul pentru meciul cu FCSB, din turul optimilor Europa League. Echipa franceză va deplasa 23 de jucători la Bucureşti, pentru duelul de joi cu campioana României. FCSB va primi vizita celor de la Lyon pe Arena Naţională. Partida se va disputa de la ora 19:45, iar returul va fi o săptămână mai […]