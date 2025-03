Norvegia anunță creșterea „semnificativă” a ajutorului pentru Ucraina în 2025

20:30

Numărul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică din Uniunea Europeană a depășit trei miliarde în 2024, fiind cel mai bun an pentru turismul din blocul comunitar, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), informează Agerpres. Datele indică un avans de 2,2% comparativ cu 2023, sau un plus de 65,4 milioane de