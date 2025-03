Un suporter al lui Rangers a murit într-un accident la Istanbul, înaintea meciului cu Fenerbahce! Mesajul clubului lui Ianis Hagi

20:50

Marius Lăcătuş s-a declarat convins de faptul că FCSB o poate învinge pe Lyon, în turul confruntării din optimile Europa League. „Fiara" are mare încredere în trupa pregătită de Elias Charalambous. FCSB va primi joi vizita celor de la Lyon, în primul meci din optimile Europa League. Partida de pe Arena Naţională se va disputa