Şeful Ferrari, mesaj categoric pentru Lewis Hamilton şi Charles Leclerc, înaintea noului sezon din Formula 1: „Aşa vine performanţa”

Dinamo a încercat să obţină preschimbarea termenului de 2 aprilie pentru judecarea apelului în procesul cu Vasile Şiman. Tribunalul Bucureşti le-a respins cererea „câinilor". Dinamo trebuie să rezolve litigiul cu Vasile Şiman până pe 31 mai 2025, pentru a putea primi dreptul de participare în cupele europene în sezonul 2025 – 2026, dar această misiune […]