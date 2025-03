Dumitru Dragomir, vehement după FCSB-Lyon 1-3! L-a făcut praf pe arbitrul partidei. Cuvinte dure la adresa acestuia

12:30

L’Equipe nu are încredere în Gigi Becali, înainte de FCSB – Lyon. Jurnaliștii francezi au anunțat doi jucători surpriză în posibilul prim 11 al campioanei, pentru meciul din această seară. FCSB va primi azi vizita francezilor de la Lyon, în turul optimilor din Europa League. Partida se va disputa de la ora 19:45, și va […] The post L’Equipe nu are încredere în Gigi Becali. Cei doi titulari surpriză anunțați la FCSB, pentru meciul cu Lyon appeared first on Antena Sport.