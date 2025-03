03:30

Banca de Alimente Sector 6 livrează mâncare în alte două școli, din 3 martie. Angajații gătesc și pentru elevii Școlilor 167 și 169, în Programul „Școală după Școală”, încă 836 de porții. În total, sunt 1.654 de porții în șase unități de învățământ: cele două noi plus şcolile 163 şi 168, Colegiul Gheorghe Airinei și […] The post Sector 6 | Alte două școli primesc mâncare de la Banca de Alimente appeared first on Buletin de București.