Frumusețea simplității

Am asistat în ultimele zile la declarații, repoziționări pe scena internațională care mi se par comparabile cu ceea ce am văzut, cu ceea ce am trăit la sfârșitul anului 1989. Lumea comunistă în care spațiul și oamenii noștri erau de aproape jumătate de secol se prăbușea atunci. Iar asta ne făcea optimiști pe mulți dintre […] Articolul Reașezarea lumii și angoasele est-europenilor apare prima dată în Contributors.