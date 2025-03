Excelență în Matematică la International School of Oradea. Elevii ISO au participat la Competiția Internațională ISMTF (FOTO)

14:30

Orădenii care dețin câini de rasă comună sau metiși îi pot steriliza gratuit, începând din 7 martie, în cadrul unei campanii finanțate de Primăria Oradea. Programul, care are o durată de un an, este derulat în parteneriat cu cabinetul Cabinetul PsyzioVet, iar municipalitatea a alocat pentru acesta suma de 440.000 de lei plus TVA, pentru sterilizarea a 800 de câini.