Nicușor Dan și-a depus candidatura la BEC. Trebuia să candideze și cineva de la ANM, că ei dau căldură acum în București

00:50

Multă lume admiră dansurile doamnei Diana Șoșoacă, dar puțini înțeleg că acolo e vorba nu doar de talent, ci și de echipament. Mai exact, de ciocatele acelea ca ale lui Mărgelatu, care fac miracole. Sunt […] The post Secretul dansurilor pline de talent ale Dianei Șoșoacă: ciocatele tip Mărgelatu appeared first on IMPACT.ro.