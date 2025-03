Călin Georgescu recunoaște că a utilizat mașina de 100.000 de euro oferită de Horațiu Potra. Cum explică minciuna cum că nu-l cunoștea pe mercenar

21:10

Preşedintele Donald Trump a declarat joi că amână cu o lună, până la 2 aprilie,licarea tarifelor vamale de 25% pentru majoritatea bunurilor din Mexic, după o discuţie avută cu preşedinta acestei ţări, Claudia Sheinbaum, relatează The Associated Press şi Reuters. „După ce am vorbit cu preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, am convenit că Mexicul nu va … Articolul Trump amână cu o lună tarifele pentru majoritatea produselor din Mexic apare prima dată în Main News.