Crește plafonul de la care firmele devin plătitoare de TVA. Cum sunt afectați oamenii de rând

Discursul lui Calin Georgescu de miercuri seara, care s-a dorit mobilizator, si retinerile de joi ale membrilor unei grupari „suveraniste" au avut impact aproape zero. In Piata Victoriei s-au strans sub 20 de oameni la protest. Un sustinator al lui Georgescu, care face live pe TikTok, se vaita ca nu a venit aproape nimeni.