VIDEO. Crin Antonescu, deranjat de discuțiile privind o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan: „Fac parte, limpede, dintr-o strategie de…”

19:30

America lui Donald Trump este un cu totul alt stat decât cel pe care l-au dus de nas europenii vreme de 4 ani, cu Joe Biden președinte. Când noul „șerif” spune că libertatea de exprimare și votul cetățenilor sunt sacre și de neatins pentru autoritățile publice, mesajul e cât se poate de clar – Casa […] The post Alo, Casa Albă? Alo, ne auziți?! first appeared on Ziarul National.