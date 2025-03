180 milioane de euro pentru un centru de inteligenta artificiala și cercetări nucleare în România

17:20

Călin Georgescu, care are susținerea partidelor de extremă dreapta AUR și POT, și-a depus vineri candidatura pentru alegerile prezidențiale din 4 mai. Odată depusă, se declanșează un întreg proces birocratic care va stabili dacă Georgescu va fi sau nu pe buletinul de vot. Biroul Electoral Central (BEC) are termen 48 de ore să se pronunțe […]