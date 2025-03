Loredana Marin şi Amalia Niţă au şansa să se umple de bani la Campionatele Mondiale de box (8 – 16 martie, AntenaPLAY)! Premiul pentru aur e uriaş

23:40

Ianis Hagi a fost, din nou, rezervă la Rangers. A prins abia finalul meciului din deplasare, contra celor de la Fenerbahce. A intrat pe teren în minutul 76, la scorul de 2-1 pentru echipa sa. Nu a avut nicio realizare şi a primit o notă sub nota echipei de la cei de la Sofascore. Rangers […] The post Ianis Hagi, în vizorul specialiştilor! Ce notă a primit după meciul cu Fenerbahce. A fost introdus abia în minutul 76 appeared first on Antena Sport.