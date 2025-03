Ucraina doreşte “pacea cât mai curând posibil”, dă asigurări Zelenski

22:20

Europa își va asuma un rol mult mai mare în propria apărare, a declarat președintele interimar al României, […] The post Bolojan, după reuniunea extraordinară a Consiliului European: A fost stabilită ca prioritară întărirea Flancului de Est; Europa își va asuma un rol mult mai mare în propria apărare; cheltuielile de apărare suplimentare nu vor fi cuprinse în deficitele bugetare appeared first on Financial Intelligence.