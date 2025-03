Liderul italian de extrema dreapta Matteo Salvini il numeste pe Macron „nebun”

22:50

Mii de oameni s-au adunat in Piata Syntagma din Atena pentru un nou miting, in acelasi timp cu dezbaterea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului, in urma accidentului de la Tempe, potrivit Kathimerini. La miting au urcat pe scena mamele a doua victime, aratand recunostinta multimii pentru sprijinul acordat. Una dintre ele a fost mama...