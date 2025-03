Horoscop de weekend: 8 – 9 martie

09:10

Planul „cu orice preț" al lui Friedrich Merz de a debloca cheltuielile pentru apărare și de a restructura infrastructura Germaniei ar putea genera cel mai mare stimul economic de la căderea Zidului Berlinului, scrie Financial Times. Goldman Sachs și Nomura se așteaptă ca creșterea cheltuielilor militare și pentru infrastructură să impulsioneze economia Germaniei în 2025 …