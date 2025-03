Viktor Orban susține că finanțarea efortului de război al Ucrainei „ar ruina Europa”

09:10

Emmanuel Macron spune că francezii sunt aliați loiali și fideli, ca răspuns la comentariile lui Donald Trump punând sub semnul întrebării angajamentul Franței de a apăra Statele Unite în cadrul NATO. „Întotdeauna am fost aici unul pentru celălalt. Suntem aliați loiali și fideli", a declarat Macron, într-o conferință de presă de joi noaptea, după un …