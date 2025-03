Gigi Becali a reacţionat vehement după ce o firmă a cerut intrarea în insolvenţă a FCSB: „El vrea banii”

11:40

Adrian Ilie ştie care a fost „problema” FCSB-ului în meciul pierdut cu Lyon, scor 1-3, în turul optimilor Europa League. Fostul internaţional a transmis că roş-albaştrii au suferit în benzi. FCSB a prestat un joc solid în duelul cu Lyon, în faţa a peste 53.000 de fani prezenţi pe Arena Naţională. Campioana a cedat pe […] The post Adrian Ilie ştie care a fost „problema” FCSB-ului în meciul cu Lyon. Unde s-a făcut diferenţa: „Au fost surprinşi!” appeared first on Antena Sport.