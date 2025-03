Trump este ”hotărât să pună capăt războiului cât mai curând posibil”, i-a transmis Marco Rubio ministrului ucrainean de externe

13:40

Corespondență din Bruxelles Președintele interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Bruxelles, cu premierul Poloniei, Donald Tusk, unul dintre subiectele discutate vizând consolidarea flancului estic, având în vedere amenințările venite din Rusia. ”Împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, am convenit să ne continuăm coordonarea ca parteneri strategici și aliați apropiați, precum și să sprijinim Ucraina […] The post Bolojan și Tusk au aliniat pozițiile României și Poloniei la summitul Consiliului European pentru a prioritiza consolidarea flancului estic în fața Rusiei first appeared on caleaeuropeana.ro.