Antrenorul lui Cagliari a vorbit despre un scenariu de coşmar pentru Florinel Coman: „Ar putea fi şi o accidentare la tendon”

Florin Prunea continuă atacurile dure la adresa lui Adrian Mutu. Fostul portar l-a acuzat pe „Briliant" că nu se dedică 100% clubului Petrolul, fiind interesat şi de colaborările pe care le mai are în online. Mutu i-a răspuns, iar Prunea a lansat un nou atac brutal. "Îl consider un antrenor slab, care pe unde a […]