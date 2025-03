Ucrainenii au distrus doua trenuri militare rusesti. Acestea transportau echipamente si arme din Rusia spre front

09:40

Femeile ocupau o treime (33,4%) dintre locurile in parlamentele nationale din Uniunea Europeana, in 2024, in crestere cu 5,6 puncte procentuale comparativ cu situatia din 2014, arata datele publicate vineri de Eurostat, transmite Agerpres. In randul statelor membre, cea mai mare prezenta a femeilor in Parlament se inregistra in Suedia (45,6%), Finlanda (45,5%) si Danemarca...