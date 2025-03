FCSB, gata să renunțe la fotbalistul în care și-a pus mari speranțe: Rivala vrea să-l transfere

15:20

Fostul candidat independent la prezidențiale, Călin Georgescu, a recunoscut, într-o emisiune TV, că a mințit atunci când a susținut că nu îl cunoaște și că nu s-a întâlnit niciodată cu mercenarul Horațiu Potra. Georgescu a explicat ce l-a determinat să fugă de adevăr. El a spus, joi seară, la Realitatea Plus, că a făcut acest