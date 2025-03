Precizări ale Biroului Electoral Central în legătură cu termenul în care trebuie să se pronunţe cu privire la înregistrarea unei candidaturi la Preşedinţie

08:00

Expoziţia „One Eye Laughing, the Other Crying. Art From Romania in the Ovidiu Şandor Collection/ „Un ochi râde, altul plânge. Arta românească în colecţia Ovidiu Şandor”, parte din Sezonul România-Polonia 2024-2025, care a fost deschisă vineri la Centrul Internaţional pentru Cultură din Cracovia în prezenţa unui public numeros, „spune povestea ţării şi a artiştilor săi în secolul XX, o istorie a violenţei, a opresiunii, a tăcerii, a lipsei de libertate de expresie şi circulaţie. Arta creatorilor români contemporani se luptă cu umbra secolului XX”, a declarat la vernisaj Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român.