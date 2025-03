Horațiu Moldovan, aproape de o mare performanţă! Cum s-a impus tricolorul lui Mircea Lucescu în Serie B: „Au fost mai multe”

20:10

Au fost tensiuni între suporteri şi jucătorii celor de la Oţelul după meciul pierdut în faţa celor de la Poli Iaşi, scor 2-3. Gazdele au avut om în plus şi au condus cu 2-0, dar finalul a fost unul absolut nebun. Celor din peluză nu le-a picat bine înfrângerea, mai ales că gălăţenii ar putea […] The post Scandal la finalul meciului dintre Oţelul şi Poli Iaşi! Fanii i-au făcut praf pe jucătorii lui Ovidiu Burcă: „Sunteţi nişte golani” appeared first on Antena Sport.