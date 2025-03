Victor Negrescu vrea prelungirea termenelor de implementare pentru proiectele cu un grad de realizare de cel puțin 20%

19:10

Cateva sute de manifestanti s-au inghesuit in jurul sediului BEC, vineri, in momentul in care Calin Georgescu a venit sa isi depuna candidatura la Presedintie. Mare parte dintre manifestanti au fost adusi din nou cu autocarele din intreaga tara. Printre panourile cu chipul lui Georgescu s-au aflat si bannere cu judetele din care au provenit […] Simion a adus aplaudaci chiar și de la Iași pentru depunerea candidaturii lui Georgescu. Noi declaratii delirante