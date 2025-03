Zelenski: Suntem pe deplin angajați în dialogul constructiv cu SUA

12:10

Nemira anunță cu entuziasm publicarea, în imprintul de nonficțiune Orion, a volumului WE DID OK, KID: A Memoir, semnat de Sir Anthony Hopkins. Considerat unul dintre cei mai mari actori din istoria cinematografiei, Hopkins își dezvăluie în această autobiografie sinceră și emoționantă momentele-cheie ale carierei sale remarcabile, copilăria dificilă și drumul său lung către celebritate.