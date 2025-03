G4 Media | Drum amenajat în secret pentru locuitorii din Greenfield prin pădurea Băneasa. Amenajarea, plătită de Romsilva

02:30

Studenții își vor putea cumpăra bilete de tren online, a anunțat CFR Călători. Aceștia vor putea utiliza din nou site-ul și aplicația CFR Călători, dar și automatele de vânzare kiosk, din stațiile de cale ferată. Utilizarea acestei facilități este însă condiționată. Biletele și abonamentele cu reducere de 90% pentru studenți se emit pe distanța ori […] The post Studenții vor putea cumpăra, din nou, bilete de tren online appeared first on Buletin de București.