18:20

Călin Georgescu are prieteni în locuri sus puse. În ultimele săptămâni, candidatul la preşedinţia României a primit sprijinul vicepreşedintelui american, J. D. Vance, şi al directorului serviciilor naţionale de informaţii, Tulsi Gabbard, precum şi al SVR, serviciul de informaţii externe al Rusiei, scrie The Economist. În noiembrie anul trecut, Georgescu, un candidat pro-rus, a ieşit […] Articolul The Economist: România este prinsă între Putin, Trump şi Europa. Interzicerea unui candidat pro-rus ar înfuria mulţimea MAGA din America apare prima dată în Universul.net.