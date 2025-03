Continuă curățenia de primăvară în Sectorul 2. Primăria anunță ce străzi și bulevarde vor fi spălate în săptămâna 10-16 martie

11:10

În această după-amiază Curtea Constituțională are programată o ședință, care are ca temă două dosare ce au legătură cu alegerile prezidențiale, au anunțat vineri, 7 martie, reprezentanți ai instituției, însă nu s-a menționat nici ora, […]