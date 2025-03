Sector 6 | Obținerea unei vize de flotant false, pentru a înscrie copiii la școală, este ilegală

04:10

Un nou târg de adopții de căței va fi organizat de ASPA. Evenimentul are loc, sâmbătă, 8 martie, în incinta magazinului Animax Vulcan, din strada Mihail Sebastian nr. 88. Cățeii pregătiţi pentru adopție, au carnete de sănătate, sunt vaccinați, microcipați și sterilizați – dacă vârsta o permite. Mai mult, sponsorii oferă și cadouri: Un nou […] The post ASPA | Târg de adopții de căței, în weekend appeared first on Buletin de București.