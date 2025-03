Antonescu, sustinut la BEC si de Olguta Vasilescu si Varujan Vosganian: „Nu ma clatin”

19:40

Calin Georgescu are prieteni in locuri sus puse. In ultimele saptamani, candidatul la presedintia Romaniei a primit sprijinul vicepresedintelui american, J. D. Vance, si al directorului serviciilor nationale de informatii, Tulsi Gabbard, precum si al SVR, serviciul de informatii externe al Rusiei, scrie The Economist, citat de news.ro. In noiembrie anul trecut, Georgescu, un candidat...