Dramă uriaşă pentru Marin Radu II, fostul jucător de la FC Argeş şi Steaua! Fiul său a murit la 42 de ani

20:50

România va fi reprezentată de 8 sportive la Campionatul Mondial de box feminin 2025, competiţie care va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY, în perioada 8-16 martie. Pe 8 martie, sportivele din ţara noastră şi-au aflat adversarele, după tragerea la sorţi. Primele tururi şi semifinalele vor avea loc în periaoda 9-14 martie, urmând ca pe 16 […]