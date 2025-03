FCSB, la mâna FRF înainte de programarea primei etape de play-off: „Nu cred că va accepta”

21:40

Blocul conservator, format din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și din aliatul bavarez al acesteia, Uniunea Creștin-Socială (CSU), și social-democrații germani au ajuns sâmbătă la un acord de principiu pentru formarea viitorului guvern al Germaniei. „Am redactat un document comun și am ajuns la un acord asupra unei serii de chestiuni. Suntem toți convinși că avem o … The post Germania: Conservatorii și social-democrați au căzut de acord pentru formarea guvernului (Video) appeared first on spotmedia.ro.